Зеленський попередив європейців: "Москва розтягне вас на шматки"

Світ має зупинити збройну агресію РФ, інакше це загрожує наслідками.
Європа та Україна мають бути єдині у боротьбі проти агресора.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на безпековій Мюнхенській конференції.
"Це геополітика. Москва розтягне вас на шматки, якщо європейці і ми ніяк не довірятимемо одне одному", - сказав Зеленський.
"Путін не може запропонувати гарантії безпеки не тільки тому що брехун, а тому, що Росія у поточному стані потребує війни, щоб влада залишалася на верхівці. Ми маємо захистити світ від цього", - додав президент.
Раніше Зеленський заявив, що Путін не збирається закінчувати війну проти України. Більше про це читайте у новині.
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