Зеленський попередив європейців: "Москва розтягне вас на шматки"

Європа та Україна мають бути єдині у боротьбі проти агресора.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час виступу на безпековій Мюнхенській конференції.

"Це геополітика. Москва розтягне вас на шматки, якщо європейці і ми ніяк не довірятимемо одне одному", - сказав Зеленський.

"Путін не може запропонувати гарантії безпеки не тільки тому що брехун, а тому, що Росія у поточному стані потребує війни, щоб влада залишалася на верхівці. Ми маємо захистити світ від цього", - додав президент.

Раніше Зеленський заявив, що Путін не збирається закінчувати війну проти України. Більше про це читайте у новині.

Читайте також: