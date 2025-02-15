Зеленский предупредил европейцев: "Москва растянет вас на куски"

Мир должен остановить вооруженную агрессию РФ, иначе это чревато последствиями.
Европа и Украина должны быть едины в борьбе против агрессора.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.
"Это геополитика. Москва растянет вас на куски, если европейцы и мы никак не будем доверять друг другу", — сказал Зеленский.
"Путин не может предложить гарантии безопасности не только потому, что лжец, а потому, что Россия в текущем состоянии нуждается в войне, чтобы власть оставалась на верхушке. Мы должны защитить мир от этого", — добавил президент.
Ранее Зеленский заявил, что Путин не намерен заканчивать войну против Украины. Больше об этом читайте в новости.
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