Зеленский предупредил европейцев: "Москва растянет вас на куски"

Европа и Украина должны быть едины в борьбе против агрессора.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.

"Это геополитика. Москва растянет вас на куски, если европейцы и мы никак не будем доверять друг другу", — сказал Зеленский.

"Путин не может предложить гарантии безопасности не только потому, что лжец, а потому, что Россия в текущем состоянии нуждается в войне, чтобы власть оставалась на верхушке. Мы должны защитить мир от этого", — добавил президент.

Ранее Зеленский заявил, что Путин не намерен заканчивать войну против Украины. Больше об этом читайте в новости.

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