Кремль боїться, що росіяни сприйматимуть Трампа сильнішим за Путіна – ISW

Кремль намагається не допустити, щоб російське суспільство побачило у Трампі "сильного лідера, здатного змінити ситуацію", тоді як Путіна – навпаки, як слабшого політика.

Російська влада доручила державним і проурядовим медіа подавати телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом і лідером РФ Володимиром Путіним як дипломатичну перемогу Кремля.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Російське видання "Медуза" повідомило, що Кремль дав вказівку російським державним і проурядовим ЗМІ висвітлювати телефонну розмову Трампа та Путіна від 12 лютого як "ініціативу і перемогу Путіна" та рідше згадувати ім’я Трампа у висвітленні цієї розмови та інших подій", – йдеться у звіті ISW.

У Кремлі побоюються, що росіяни можуть почати сприймати Трампа як більш рішучого та активного лідера, ніж Путіна. Через це пропагандистським ЗМІ доручено наголошувати на ролі Путіна як головного ініціатора переговорів і уникати формування “помилкових, надмірно оптимістичних очікувань” щодо можливого завершення війни.

Аналітики ISW також зазначають, що Кремль намагається не допустити, щоб російське суспільство побачило у Трампі "сильного лідера, здатного змінити ситуацію", тоді як Путіна – навпаки, як слабшого політика.

"Раніше російський інформаційний простір зображував Трампа як прагматичного лідера, з яким Росія може працювати. Проте Кремль, можливо, намагається негативно змінити сприйняття Трампа російською громадськістю, щоб підкреслити силу і владу Путіна на тлі повідомлень про можливі майбутні мирні переговори", – наголошує ISW.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія готова стати платформою для переговорів між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Саудити зазначили, що їхня країна з самого початку війни виступала за мирне врегулювання конфлікту.