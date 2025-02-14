"Трамп не зраджує Україну": Джонсон про завершення війни

Британський експрем'єр закликав Європу "припинити панікувати".
На думку колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, президент США Дональд Трамп продовжує підтримувати Україну, тому не варто піддаватись панічним настроям.
Про це британський політик написав у своєму акаунті в соціальній мережі X.
"Трамп не зраджує Україну. Але європейцям настав час перестати панікувати та нити", – зазначив він.
Борис Джонсон додав, настав час Європі "зробити крок уперед".
Нагадаємо, за словами Зеленського, американські сенатори позитивно ставляться до України. На полях Мюнхенської конференції з безпеки вони сказали, що продовжать підтримувати Україну.
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