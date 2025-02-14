"Трамп не зраджує Україну": Джонсон про завершення війни

На думку колишнього прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, президент США Дональд Трамп продовжує підтримувати Україну, тому не варто піддаватись панічним настроям.

Про це британський політик написав у своєму акаунті в соціальній мережі X.

"Трамп не зраджує Україну. Але європейцям настав час перестати панікувати та нити", – зазначив він.

Борис Джонсон додав, настав час Європі "зробити крок уперед".

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Нагадаємо, за словами Зеленського, американські сенатори позитивно ставляться до України. На полях Мюнхенської конференції з безпеки вони сказали, що продовжать підтримувати Україну.

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