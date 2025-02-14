"Угода шокує багатьох": США висунули жорстку вимогу Путіну через Україну

США розмістять свої війська в Україні і запровадять санкції проти РФ, якщо Володимир Путін не погодиться припинити війну таким чином, щоб забезпечити незалежність і безпеку України.

Про це заявив віце-президент США Джей Ді Венс в інтерв'ю Wall Street Journal.

Що стосується України, Венс зазначив, що поки що зарано говорити про те, яка частина території країни залишиться в руках Росії і які гарантії безпеки США та інші західні союзники можуть запропонувати Києву. З його слів, ці деталі мають бути опрацьовані під час мирних переговорів.

"Є велика кількість формулювань, конфігурацій, але ми дбаємо про те, щоб Україна мала суверенну незалежність", — додав він.

Він також зазначив, що угода, яка стане результатом переговорів по Україні, "шокує багатьох".

Раніше очільник Пентагону Піт Гегсет заявив, що не виключає надання ядерної зброї Україні, але зауважив, що все ж це рішення залежить від президента США Дональда Трампа.

Сполучені Штати не відкидають потенційного членства України в НАТО або повернення до кордонів, що існували до 2014 року. Усі ці питання обговорюватимуться під час переговорів України, Росії та країн Європи.

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