Українські військові мають успіхи на двох ділянках фронту: деталі від ЗСУ

Поки що зарано говорити про серйозні зміни.

Українські Збройні сили досягли успіхів на Торецькому напрямку, а також у Харківській області. Втім, говорити про серйозні зміни поки що зарано.

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телеканалу "Ми — Україна".

"На Торецькому напрямку та на Харківщині відбуваються деякі успіхи у відбитті атак російських окупантів", — наголосив він.

Втім, попри успіхи, поки що зарано говорити про серйозні зміни, висловився військовий.

"Скажімо так, почекаємо, поки відбудеться більше закріплення, щоб не забігати наперед", — наголосив Трегубов.

Як повідомляли аналітики ISW, ЗСУ просунулися в Торецьку на Донеччині. Геолокаційні кадри, опубліковані 10 та 11 лютого, свідчать про те, що ЗСУ нещодавно просунулися на цій ділянці фронту.

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