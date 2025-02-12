ЗСУ просунулися в Торецьку: ISW про успіхи українських бійців на Донбасі

Втім, окупанти також мають незначні просування на цій ділянці фронту.

Українські військові змогли просунутись на Торецькому напрямку. Зокрема, вони мали успіх на північний схід від Дружби, у північній частині Торецька та у центральній частині Леонідівки.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 та 11 лютого, свідчать про те, що ЗСУ нещодавно просунулися на цій ділянці фронту.

Втім, за даними американських аналітиків, росіяни провели наземні атаки в самому Торецьку, на північ від міста - в районі Дилиївки та на захід - в районі Щербинівки. Водночас, геолокаційні дані за 10 лютого свідчать про те, що окупанти незначно просунулися в західній частині Торецька.

Для проведення штурмів на Торецькому напрямку ворог залучає підрозділи 56-го батальйону спецназу Росії (51-а загальновійськова армія) та незаконні військові формування терористичної організації "ДНР".

Як повідомляли аналітики проєкту DeepState, окупанти просунулися біля шести населених пунктів на Донбасі. Зокрема, біля Макіївки, Новосілки, Шевченка.

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