Втрати Росії станом на 12 лютого: Генштаб оновив дані

Станом на ранок 12 лютого ЗСУ знищили 853 030 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1150 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 853 030 (+1150) осіб,

танків ‒ 10023 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 20871 (+27) од,

артилерійських систем – 22976 (+53) од,

РСЗВ – 1276 (+1) од,

засоби ППО ‒ 1061 (+1) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 24919 (+164),

крилаті ракети ‒ 3057 (+1),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 36928 (+121) од,

спеціальна техніка ‒ 3742 (+1).