Чи має РФ можливості для наступу на Миколаїв: Кім про плани ворога

Наразі Миколаївська область не є пріоритетною ціллю для агресорки Росії. Крім того, окупаційна армія зараз не має можливості для наступу на місто.

Про це заявив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в інтерв’ю "Укрінформу".

"Звісно, якщо пришлють п’ять північнокорейських бригад, які будуть форсувати Дніпро, то у нас виникнуть проблеми. Але станом на зараз цього немає. Я вже казав: якщо бачитиму накопичення військ чи підготовку, яка загрожує Миколаєву – повідомлю", - наголосив Кім.

Очільник ОВА прокоментував інформацію про те, що РФ підсилила своє угрупування на Кінбурні. З його слів, наразі це не буде загрожувати Миколаєву.

"Кінбурнська коса велика, там усе видно. Звідти важко їм щось робити. Інша справа, що її треба звільняти, рятувати наші природні заповідники, збитки яким уже сягають мільярдів євро", - додав він.

Нагадаємо, у ЗСУ оцінили небезпеку для міста Харків. Наразі Силам оборони вдається потроху відсувати ворога від Липців у бік кордону. Втім, наголошує військовий, "це дуже повільне просування, йдеться про метри".

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