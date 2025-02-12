ВСУ продвинулись в Торецке: ISW об успехах украинских бойцов на Донбассе

Впрочем, оккупанты также имеют незначительные продвижения на этом участке фронта.

Украинские военные смогли продвинуться на Торецком направлении. В частности, они имели успех к северо-востоку от Дружбы, в северной части Торецкая и в центральной части Леонидовки.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 10 и 11 февраля, свидетельствуют о том, что ВСУ недавно продвинулись на этом участке фронта.

Впрочем, по данным американских аналитиков, россияне провели наземные атаки в самом Торецке, к северу от города – в районе Дилиевки и к западу – в районе Щербиновки. В то же время геолокационные данные за 10 февраля свидетельствуют о том, что оккупанты незначительно продвинулись в западной части Торецкая.

Для проведения штурмов на Торецком направлении враг привлекает подразделения 56-го батальона спецназа России (51-я общевойсковая армия) и незаконные военные формирования террористической организации "ДНР".

Как сообщали аналитики проекта DeepState, оккупанты продвинулись около шести населенных пунктов на Донбассе. В частности, возле Макеевки, Новоселки, Шевченко.

Читайте также: