Если нашему государству удастся увеличить свою армию, на это будут финансы и оружие, мы сможем жить без иностранных военных.

То, что европейский контингент может быть в Украине или море, это защита Европы. Как отметил украинский глава Владимир Зеленский, после нас Путин пойдет дальше.

Об этом Зеленский сказал в интервью The Guardian.

"Может, Европе военных, присутствие, безопасность Европы не нужно обсуждать с Путиным? Может, это дело Европы? Как и защита Соединенных Штатов – это дело Соединенных Штатов", – подчеркнул он.

Путин никогда ни о чем не спрашивал – он просто вторгся на украинскую территорию. Зеленский риторически замечает: почему люди, на чьем континенте сегодня война, должны спрашивать его? Мол, не следует спрашивать диктатора, нравятся ли ему, например, присутствие кораблей европейцев.

"Может, нам нужно эти инфантильные разговоры просто прекратить? У нас гарантии безопасности наши. Европе нужно защищаться, потому что это Европа. А "русские" – это "русские". Их нужно поставить на место".

Ранее Зеленский сказал, что соотношение российской армии к европейскому боевому компоненту составляет один к трем. Украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что без Украины Европа будет оккупирована РФ.

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