Россия может начать вторжение в две страны НАТО в 2025 году — Зеленский

Россия планирует увеличить свою армию в 2025 году на 12-15 дивизий, что составляет около 150 тысяч дополнительных военных.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

По его словам, есть высокая вероятность, что эти военные будут проходить тренировки на территории Беларуси.

"И я просто хочу сказать, что сегодня поддержка Украины - это исключительно защита всей Европы. Это они себя защищают. И очень важно для нас также. Но вы должны понять, если в Беларуси они начинают тренировки военные - россияне с белорусами, то с этого началось полномасштабное вторжение в нас в 2022 году", — заявил президент.

Зеленский отметил, что если Россия начнет тренировки в Беларуси летом или осенью 2025 года, то после этого она может начать полномасштабное вторжение.

"И в этот момент у меня вопрос, а кто сказал, что они начнут полномасштабное вторжение в Украину? Они смогут начать в Польшу, в Литву. Они смогут это начать. А если Путин хочет мира? Скажите мне, если Путин хочет мира и хочет окончания войны, и он готов к диалогу, то для чего страна, у которой сейчас большие проблемы с экономикой, очень большие проблемы с экономикой из-за санкций и так далее, увеличивает на 150 тысяч свои силы, Вооруженные силы и будет их тренировать в России и в Беларуси? Для чего? Для диалога? Я думаю, что ответ нет. Точно не для диалога", - заявил глава государства.

Напомним, Зеленский ответил, сможет ли Европа обеспечить безопасность без США.

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