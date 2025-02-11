Зеленский ответил, сможет ли Европа обеспечить безопасность без США

Президент Украины Владимир Зеленский предостерег, что если Дональд Трамп решит прекратить помощь Украине, Европа не сможет самостоятельно восполнить этот пробел.

Об этом он заявил в интервью The Guardian "в преддверии своей важнейшей дипломатической поездки с момента начала полномасштабного вторжения России".

"Есть голоса, которые говорят, что Европа могла бы предложить гарантии безопасности без американцев, и я всегда говорю: нет", — подчеркнул Зеленский.

"Гарантии безопасности без Америки не являются подлинными гарантиями безопасности", – подчеркнул президент.

Также Владимир Зеленский заявил, что Киев может предложить России обмен территориями, если Дональду Трампу удастся договориться с Путиным о переговорах.