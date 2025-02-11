Стало известно, когда Трамп поговорит с Зеленским

Также спецпредставитель Келлог посетит Украину.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что на этой неделе поговорит с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Заявление главы Белого дома прозвучало накануне Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает RFE/RL.
Кроме того, американский спецпредставитель по Украине и России Кит Келлог в скором времени прибудет в Украину. Также политик встретится с Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. Ведь началась неделя дипломатии высокого уровня, связанной с русско-украинской войной.
Пока точно не известно, когда Келлог посетит Украину. Впрочем, по информации CNN, визит состоится на следующей неделе, а AFP со ссылкой на источник в Офисе президента сообщил, что визит состоится 20 февраля.
Отметим, что Зеленский во время пресс-конференции с президентом Европейского инвестиционного банка Надеждой Кальвиньо сообщил, что на этой неделе состоятся визиты представителей команды американского президента. Впрочем, он не уточнил, кто именно из представителей команды Трампа приедет в Украину.
Владимир Зеленский отметил важность сосредоточиться на практической работе команды Украины и команды США, а также на "общем видении главных вещей".
Напомним, что государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что окончание войны в Украине будут обсуждать в Мюнхене. Глава Госдепа подчеркнул, что окончание войны — "в интересах всех".
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