В Конгрессе США представят новый закон о ленд-лизе для Украины

Представленный законопроект должен предоставить президенту Трампу "гибкие полномочия".
В понедельник, 10 февраля, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон представит проект закона о ленд-лизе, который позволит президенту США Дональду Трампу отправить победное оружие Украине.
Об этом политик написал в сети X.
По его словам, представленный законопроект должен предоставить президенту Трампу "гибкие полномочия для отправки оружия победы в войне нашим партнерам, включая Украину, для сдерживания военного преступника Путина".
Конгрессмен подчеркнул, что предыдущий президент США Джо Байден должен был это сделать уже давно.
"Приведите Россию к столу переговоров через американскую силу!" – призывает американский политик.
Напомним, американская военная помощь Украине не остановлена на фоне распоряжения Госдепа США по "прекращению работы" международной помощи.
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