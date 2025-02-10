В Конгрессе США представят новый закон о ленд-лизе для Украины

В понедельник, 10 февраля, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон представит проект закона о ленд-лизе, который позволит президенту США Дональду Трампу отправить победное оружие Украине.

Об этом политик написал в сети X.

По его словам, представленный законопроект должен предоставить президенту Трампу "гибкие полномочия для отправки оружия победы в войне нашим партнерам, включая Украину, для сдерживания военного преступника Путина".

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Конгрессмен подчеркнул, что предыдущий президент США Джо Байден должен был это сделать уже давно.

"Приведите Россию к столу переговоров через американскую силу!" – призывает американский политик.

Напомним, американская военная помощь Украине не остановлена на фоне распоряжения Госдепа США по "прекращению работы" международной помощи.

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