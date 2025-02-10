У Трампа приостановили мирный план по Украине — причина

Представитель президента США Дональда Трампа приостановил мирный план по Украине, чтобы провести переговоры с союзниками по НАТО. Элементы долгожданного плана прекращения войны будут обнародованы в эти выходные, поскольку европейским странам обещают места за столом переговоров.

Об этом говорится в The Telegraph.

Уполномоченный президента США по Украине пообещал провести индивидуальные переговоры с союзниками по НАТО, прежде чем завершить долгожданный план прекращения войны. Генерал Кит Келлог сказал, что во время переговоров с европейскими дипломатами он будет искать мнения по поводу формы любого мирного соглашения и того, какой вклад правительств в этот процесс.

Келлог пообещал провести переговоры с представителями стран Альянса, и это должно успокоить тех, кто "боится быть замороженным в переговорах Вашингтоном".

Авторы материала также предполагают, что для достижения мирного соглашения администрации Трампа потребуется более 100 дней, поскольку спецпредставитель запланировал встречи с лидерами 31 страны-члена НАТО.

Напомним, что до начала Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на днях, Украину посетят представители команды президента США Дональда Трампа.

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