У Трампа призупинили мирний план щодо України – причина

Спецпредставник президента США Келлог хоче спочатку провести переговори з лідерами 31 країни-члена НАТО.

Представник президента США Дональда Трампа призупинив мирний план щодо України, щоб провести переговори з союзниками по НАТО. Елементи довгоочікуваного плану припинення війни будуть оприлюднені цими вихідними, оскільки європейським країнам обіцяють місця за столом переговорів.

Про це йдеться у The Telegraph.

Уповноважений президента США з питань України пообіцяв провести індивідуальні переговори з союзниками по НАТО, перш ніж завершити довгоочікуваний план припинення війни. Генерал Кіт Келлог сказав, що під час переговорів з європейськими дипломатами він шукатиме думки щодо форми будь-якої мирної угоди та того, який внесок урядів у цей процес.

Келлог пообіцяв провести перемовини із представниками країн Альянсу, і це має заспокоїти тих, "хто боїться бути замороженим у переговорах Вашингтоном".

Автори матеріалу також припускають, що для досягнення мирної угоди адміністрації Трампа знадобиться понад 100 днів, оскільки спецпредставник запланував зустрічі з лідерами 31 країни-члена НАТО.

Нагадаємо, до початку Мюнхенської конференції з безпеки, що відбудеться днями, Україну відвідають представники команди президента США Дональда Трампа.

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