Війна в Україні: чи можливе припинення бойових дій у 2025 році

Питання швидкого завершення війни в Україні залишається актуальним, але водночас суперечливим. З одного боку, українські лідери та союзники висловлюють надію на можливість припинення бойових дій у 2025 році, з іншого – підкреслюють, що для цього необхідні конкретні кроки, включаючи посилення санкцій проти Росії та надання Україні гарантій безпеки.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що завершення гарячої фази війни можливе, але це потребує рішучих дій від західних партнерів.

Водночас у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України підкреслюють, що чекати на швидке завершення війни не варто – необхідно наполегливо працювати над тим, щоб наблизити мир.

Детальніше – читайте в матеріалі від ТСН.ua.

"Прогрес" у закінченні війни

За словами президента Дональда Трампа, Білий дім вже "досягає прогресу" у переговорах між обидвома сторонами, передає Reuters.

"Я вірю, що ми досягаємо прогресу. Ми хочемо зупинити українсько-російську війну", – так сказав президент США.

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На запитання журналістів стосовно розмов з президентом Росії Володимиром Путіним Трамп відповів, що не хоче розповідати про ці розмови. Але він зазначив водночас, що вони є, і він також сподівається на те, що "таких розмов ще буде багато".

Новообраний президент США уточнив, що Білий дім підтримує контакти і з Україною щодо припинення вогню.

"Ми розмовляємо з обома сторонами", – зазначив він.

Водночас подробиць про те, як саме відбуваються ці розмови і яким чином президент США планує завершувати російсько-українську війну, наразі немає.

Швидке завершення війни

Речник ГУР Міністерства оборони Андрій Юсов вважає, що найближчим часом не варто очікувати завершення розпочатої Росією війни в Україні натомість необхідно працювати над тим, аби наблизити мир.

"Чекати не варто. Варто над цим наполегливо працювати. Така робота ведеться. Українське політичне, воєнне керівництво, українські дипломати, громадський сектор, культурна дипломатія, неурядові громадські організації активно над цим працюють. Так, працюють і наші партнери", – пояснив він.

Юсов погоджується зі словами президента США Дональда Трампа щодо необхідності миру й зупинення війни, через яку страждають люди. За його словами, найближчим часом можна чекати на важливі події, які принесуть для України добрі новини. Юсов наголосив, що йдеться про Мюнхенську безпекову конференцію й не тільки.

"Про це (події на фронті – Ред.) не варто забувати. Тому той, хто допомагав і продовжує допомагати, правильно робить. Той, хто підтримує українські Сили безпеки та оборони, допомагає, донатить. Хто не може донатити, підтримує в інший спосіб. Власне, розслаблятись не варто. Ми не можемо дозволити собі сісти біля телевізора і чекати на добрі новини. Добрі новини треба робити", – додав Юсов.

Переговори між Україною та Росією

Військовий ЗСУ Кирило Сазонов вважає, що на переговорний процес між Україною та Росією впливатиме ситуація на фронті, в тилу і так далі. Імовірно, завершення перемовин очікується наприкінці 2025 року.

Як наголосив Сазонов, слід розуміти, що перемовини не будуть швидкими. Сторони не сядуть за стіл і до вечора не скажуть нам: "Фініш". Перемовини будуть тривати довго, важко. На це впливатимуть одразу декілька факторів: ситуація з партнерами, ситуація у світі, ситуація на фронті, ситуація в економіці, ситуація в тилу.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий розпочати переговори щодо завершення війни, якщо Україна отримає реальні гарантії підтримки та безпеки від США та Європи.

"Якби в мене було розуміння, що Америка і Європа нас не кинуть і дадуть нам гарантії безпеки – я був би готовий до будь-якого формату переговорів", – заявив Зеленський.

Водночас він висловився проти замороження війни по лінії фронту.

"Я вважаю, що постраждає кілька наших міст, які сьогодні перерізані фронтом. Буде небезпечно навіть після війни. Коли я 2019 року став президентом, то приїжджав і бачив цю контактну лінію на сході нашої країни. Там життя не було", – підкреслив він.

Раніше, Зеленський заявляв, що готовий до перемовин з Володимиром Путіним, але лише тоді, коли в України та її партнерів буде спільне розуміння, чим має закінчитися війна.

"Безумовно, і США, і президент Трамп, і країни Європейського союзу вважають, що дипломатія неможлива без Росії, без Путіна. І тому я сказав: я готовий, якщо у нас буде розуміння, чим закінчиться ця війна", – сказав президент.

Він підкреслив, що вкрай важливо досягти сталого миру з сильними гарантіями безпеки. Саме в цьому напрямку зараз ведеться робота спільно з американською командою.

"Але тим не менш, ми будемо працювати, щоб це було спільне розуміння і бачення. Навіть якщо Росії щось не подобається, нам потрібне спільне бачення серед партнерів. А потім ми готові до дипломатії", – підкреслив Володимир Зеленський.

Завершення війни у 2025 році

Для завершення війни у 2025 році є всі можливості, тому зробити це цілком реально, заявив Зеленський в інтерв'ю для британського мовника ITV News, яке опублікував Офіс президента.

"Безумовно, ми цього дуже хочемо. І кожного року ми хочемо, щоб у західних партнерів вистачило сил змусити Путіна закінчити війну", – сказав глава держави.

Зеленський у цьому плані виокремив бажання Трампа швидко закінчити цю війну.

"Трамп хоче швидкого закінчення війни. Швидкого чи ні, ми не знаємо, як це вийде, але ми знаємо, що треба бути сильним. Він сильний, але треба в союзі з європейцями діяти рішуче", – сказав президент.

За його словами, серед умов для початку переговорів мають бути:

посилення санкцій проти РФ;

гарантії безпеки для України.

Крім того, він виокремив підтримку армії та зруйнованої війною економіки України.

Чи має Путін ресурси для продовження війни

Кремлівський диктатор Володимир Путін має ресурси для продовження війни протягом 2025 року, а його чиновники, дипломати і розвідки мають завдання зробити все, аби Росія могла інтенсивно воювати протягом 2026 року, повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Коваленко пояснив, які саме кроки робить країна-агресорка Росія для продовження активних бойових дій.

"Путін має ресурси для продовження війни протягом 2025 року, а його чиновники, дипломати і розвідки мають задачу зробити все, аби Росія могла інтенсивно воювати протягом 2026 року. У Путіна збільшують витрати на пропаганду, зокрема на роботу в Європі, Близькому Сході, а також намагаються лобіювати рішення щодо уникнення додаткових санкцій", – наголосив керівник ЦПД.

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Схожу думку висловив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп, проте він вважає, що президент США Дональд Трамп може вплинути на економічні можливості Росії вести війну та загальну ситуацію в країні-агресорці, що послабить її воєнний потенціал та одночасно зміцнить Україну шляхом збереження або навіть збільшення допомоги.

"Якщо цього не станеться, у Путіна не буде причин поспішати з мирними переговорами. Навіщо йому йти на переговори зараз, якщо він вважатиме, що через пів року зможе досягти більших результатів – захопити нові території та виснажити противника", – пояснив Давид Шарп.

Експерт також зазначив, що якщо втрати Росії не досягли критичної точки й не унеможливлюють подальший наступ, їхня вагомість буде мінімальною. Росіяни досі не пішли на важливий крок – мобілізацію, що свідчить про те, що ресурси у них ще є і обраний підхід їх влаштовує.

Як Україна зможе використати Курську область

Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло зауважує, що у керівництва України ще немає розуміння, як можна використати Курську область Росії, однак утримання територій регіону є навіть пріоритетнішим, ніж утримання територій у Донецькій і Луганській областях.

Експерт пояснив важливістю українського контролю над територіями Курщини.

"Стосовно того, як ми можемо використати Курщину, то остаточного розуміння немає ні в нашого вищого військово-політичного керівництва, ні в росіян, ні в новообраної адміністрації Трампа – це 100%. Утримання території Курщини навіть більш пріоритетне, ніж утримування наших українських теренів на Донеччині і Луганщині. Тому що якщо ми контролюватимемо хоча б один квадратний кілометр суверенної російської території, це завжди буде свідченням слабкості Російської Федерації, яка самотужки не впоралася із Силами оборони, і змушена тепер залучати до себе північнокорейську компоненту", – розповів Жмайло.

Водночас зазначив він, те, що Україна втримала 80% своєї території з дуже обмеженою допомогою фактично всього цивілізованого світу, завжди буде свідченням її стійкості.

За словами експерта, Захід переконаний у наявності на сьогодні усіх передумов щодо можливого припинення вогню.

ЗСУ зможуть вийти на кордони 1991 року

Екскомандувач Об’єднаних сил оборони України, генерал-лейтенант Сергій Наєв каже, що ЗСУ цілком під силу вийти на кордони 1991 року, а також виконати завдання зі створення буферної зони навколо України. Всі питання полягають у площині ресурсів.

"Як воно працює? Визначається політична мета. Військові проводять розрахунки, подають політикам. Для того, щоб вийти на кордони 1991 року, нам необхідно стільки воїнів, нам необхідно стільки ракет, боєприпасів, танків, артилерійських гармат. І тоді, якщо це задовольняється, тоді ми виходимо на кордони 1991 року", – наголосив він.

Наєв зауважив: якщо партнери "дадуть стільки, скільки необхідно, щоб вийти на кордони 1991 року, то це відбудеться". За його словами, керівництво України постійно на цьому наголошує.

Військовий зауважує, що ЗСУ залежні від постачання з країн-партнерів, а тому "наші можливості на цей час дещо обмежені".

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що найближчим часом США представлять свій план щодо припинення війни в Україні.

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