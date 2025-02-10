Як Україна зможе використати Курську область: пояснення експерта

У керівництва України ще немає розуміння, як можна використати Курську область Росії, однак утримання територій регіону є навіть пріоритетнішим, ніж утримання територій у Донецькій і Луганській областях.

Таку думку співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло висловив у ефірі "Київ24".

Експерт пояснив важливістю українського контролю над територіями Курщини.

"Стосовно того, як ми можемо використати Курщину, то остаточного розуміння немає ні в нашого вищого військово-політичного керівництва, ні в росіян, ні в новообраної адміністрації Трампа – це 100%. Утримання території Курщини навіть більш пріоритетне, ніж утримування наших українських теренів на Донеччині і Луганщині. Тому що якщо ми контролюватимемо хоча б один квадратний кілометр суверенної російської території, це завжди буде свідченням слабкості Російської Федерації, яка самотужки не впоралася із Силами оборони, і змушена тепер залучати до себе північнокорейську компоненту", – розповів Жмайло.

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Водночас, зазначив він, те, що Україна втримала 80% своєї території з дуже обмеженою допомогою фактично всього цивілізованого світу, завжди буде свідченням її стійкості.

За словами експерта, Захід переконаний у наявності на сьогодні усіх передумов щодо можливого припинення вогню.

"Не дивлячись на таке тарганяче просування росіян на фронті, яке, на щастя, не бачать наші західні партнери, західний світ глобально переконаний у тому – і з цим активно намагається боротися РФ, – що війна зайшла у глухий кут. І що фактично зараз є нібито усі передумови щодо можливого припинення вогню", – розповів експерт.

За його оцінками, на сьогодні українські війська контролюють на Курщині від 450 до 500 кв. км території. Окрім того, у ЗСУ є просування на північний схід від Черкаської Конопельки, де вони відновили контроль. Українські війська також змогли захопити ще два населені пункти, зокрема Фансіївку, де тепер росіяни думають, як їм перегруповувати весь свій наступальний потенціал.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що наслідки Курської операції "ми зможемо гідно оцінити, напевно, після закінчення війни, аналізуючи ті чи інші військові, політичні, військово-політичні кроки".

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