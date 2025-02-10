Как Украина сможет использовать Курскую область: объяснение эксперта

У руководства Украины еще нет понимания, как можно использовать Курскую область России, однако удержание территорий региона даже приоритетнее, чем удержание территорий в Донецкой и Луганской областях.

Такое мнение соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло выразил в эфире "Киев24".

Эксперт объяснил важностью украинского контроля над территориями Курщины.

"Что касается того, как мы можем использовать Курщину, то окончательного понимания нет ни у нашего высшего военно-политического руководства, ни у россиян, ни у новоизбранной администрации Трампа – это 100%. Удержание территории Курщины даже более приоритетно, чем удержание наших украинских территорий на Донетчине и Луганщине. Потому что если мы будем контролировать хотя бы один квадратный километр суверенной российской территории, это всегда будет свидетельством слабости Российской Федерации, которая не справилась с Силами обороны, и вынуждена теперь привлекать к себе северокорейскую компоненту", – рассказал Жмайло.

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В то же время, отметил он, то, что Украина удержала 80% своей территории с очень ограниченной помощью практически всего цивилизованного мира, всегда будет свидетельством ее стойкости.

По словам эксперта, Запад убежден в наличии на сегодняшний день всех предпосылок по возможному прекращению огня.

"Несмотря на такое таракановое продвижение россиян на фронте, которое, к счастью, не видят наши западные партнеры, западный мир глобально убежден в том — и с этим активно пытается бороться РФ, — что война зашла в тупик. И что фактически сейчас есть якобы все предпосылки относительно возможного прекращения огня", – рассказал эксперт.

По его оценкам, на сегодняшний день украинские войска контролируют на Курщине от 450 до 500 кв. км территории. Кроме того, у ВСУ есть продвижение к северо-востоку от Черкасской Конопельки, где они возобновили контроль. Украинские войска также смогли захватить еще два населенных пункта, в частности Фансеевку, где теперь россияне думают, как им перегруппировать весь свой наступательный потенциал.

К слову, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что последствия Курской операции "мы сможем оценить по достоинству, наверное, после окончания войны, анализируя те или иные военные, политические, военно-политические шаги".

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