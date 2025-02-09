ВСУ продвинулись в Курской области: военкор рассказал детали

Известно, что враг уже начал перегруппировать свои силы.

На территории Курской области РФ зафиксировано продвижение украинских войск, которое имеет тактический характер.

Об этом написал военный корреспондент Богдан Мирошников.

"Немного, но очень важно. Вовремя", – говорится в сообщении.

Мирошников отметил, что враг уже начал перегруппировывать туда свои силы.

"Но смысл в том, что пока есть окно возможностей - этим нужно пользоваться, учитывая собственные ресурсы", — добавил корреспондент.

Ранее в ISW сообщили, что ВСУ начали новую серию механизированных штурмов и продвинулись на Курщине.

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