ЗСУ просунулися в Курській області: військкор розповів деталі

Відомо, що ворог вже почав перегруповувати туди свої сили.

На території Курської області РФ зафіксовано просування українських військ, яке має тактичний характер.

Про це написав військовий кореспондент Богдан Мірошников.

"Небагато, але дуже важливо. Вчасно", - йдеться в повідомленні.

Мірошников зазначив, що ворог вже почав перегруповувати туди свої сили.

"Але сенс в тому, що поки є вікно можливостей — цим потрібно користуватися, зважаючи на власні ресурси", - додав кореспондент.

Раніше в ISW повідомили, що ЗСУ розпочали нову серію механізованих штурмів і просунулися на Курщині.

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