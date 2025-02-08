Зеленский назвал цель Курской операции

Благодаря действиям ВСУ в Курщине удалось пополнить обменный фонд.
Курская операция на территории РФ очень ценна. В частности, она являлась одним из превентивных шагов. Цель заключалась в том, чтобы не дать оккупантам возможности захватить наши города.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью Reuters.
"Это один из шагов, который был превентивным, — не дать россиянам захватить Сумы, север, Харьков, восток. Именно там, в этом регионе, произошли превентивные действия наших военных. Они начали Курское наступление. Их задачей было сорвать оккупацию наших городов. Сделали успешные шаги наши бригады", — подчеркнул он.
Глава государства подчеркнул, что последствия Курской операции "мы сможем по достоинству оценить, наверное, после окончания войны, анализируя те или иные военные, политические, военно-политические шаги".
Кроме того, благодаря операции на Курщине удалось пополнить обменный фонд — это более 700 человек, а также была осуществлена переброска оккупационных войск на территорию РФ с востока и юга Украины.
Напомним, на днях ВСУ пошли в новое наступление на Курщине. В настоящее время на территории РФ продолжаются маневренные боевые действия.
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