Зеленський назвав мету Курської операції

Курська операція на території РФ дуже цінна. Зокрема, вона була одним із превентивних кроків. Мета полягала в тому, аби не дати окупантам можливості захопити наші міста.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Reuters.

"Це один із кроків, який був превентивний, - не дати росіянам захопити Суми, північ, Харків, схід. Саме там, у цьому регіоні, відбулися превентивні дії наших військових. Вони почали Курський наступ. Їхнім завданням було зірвати окупацію наших міст. Зробили успішні кроки наші бригади", - наголосив він.

Глава держави наголосив, шо наслідки Курської операції "ми зможемо гідно оцінити, напевно, після закінчення війни, аналізуючи ті чи інші військові, політичні, військово-політичні кроки".

Окрім того, завдяки операції на Курщині вдалося поповнити обмінний фонд - це понад 700 осіб, а також було здійснення перекидання окупаційних військ на територію РФ зі сходу та півдня України.

Нагадаємо, днями ЗСУ пішли в новий наступ на Курщині. Наразі на території РФ тривають маневренні бойові дії.

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