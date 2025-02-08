Зеленський назвав мету Курської операції

Завдяки діям ЗСУ на Курщині вдалося поповнити обмінний фонд.
Курська операція на території РФ дуже цінна. Зокрема, вона була одним із превентивних кроків. Мета полягала в тому, аби не дати окупантам можливості захопити наші міста.
Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю Reuters.
"Це один із кроків, який був превентивний, - не дати росіянам захопити Суми, північ, Харків, схід. Саме там, у цьому регіоні, відбулися превентивні дії наших військових. Вони почали Курський наступ. Їхнім завданням було зірвати окупацію наших міст. Зробили успішні кроки наші бригади", - наголосив він.
Глава держави наголосив, шо наслідки Курської операції "ми зможемо гідно оцінити, напевно, після закінчення війни, аналізуючи ті чи інші військові, політичні, військово-політичні кроки".
Окрім того, завдяки операції на Курщині вдалося поповнити обмінний фонд - це понад 700 осіб, а також було здійснення перекидання окупаційних військ на територію РФ зі сходу та півдня України.
Нагадаємо, днями ЗСУ пішли в новий наступ на Курщині. Наразі на території РФ тривають маневренні бойові дії.
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