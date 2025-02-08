Зеленський попередив, що РФ хоче захопити одеські порти 

Це не просто стратегічна війна за територію, а й економічна боротьба, вважає президент.

Росія прагне контролювати не лише природні ресурси, а й глобальний ринок зерна. Тому загарбники націлені захопити порти Одеси.

Про це в інтервʼю Reuters повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Росія прагне забрати наші одеські порти, щоб контролювати зерновий ринок. Вони хочуть створити свій "зерновий ОПЕК", щоб диктувати ціни на агропромисловий комплекс у світі, хоча б на великому регіоні", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що російські окупанти хочуть заблокувати експорт зерна з України та знищити нашу економіку, зробивши залежними від себе не лише українські порти, але й світовий ринок аграрної продукції. Він додав, що такі дії є частиною плану Кремля знищити Україну як незалежну державу.

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