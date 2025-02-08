Скільки корисних копалин захопили росіяни: Зеленський дав відповідь

За весь час війни росіяни захопили менше 20% корисних копалин.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю для Reuters.

"Десь 20% нашої землі захоплено. Безумовно, вони захопили не 20% корисних копалин, а поки що менше. І це дуже добре", – зазначив він.

І тому, за словами Зеленського, ми кричимо, що нам потрібна допомога, щоб зупинити Путіна і захистити все, що у нас є.

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"Дуже багато всього є: дуже багата Дніпропетровська область, дуже багата центральна Україна, і на заході (є корисні копалини – ред.)", – зазначив він.

Президент розповів, як окупанти затоплювали вугільні шахти на Донбасі.

"На жаль, ми втратили вугілля. Я знаю, що вони також багато там (на Донбасі – ред..) втратили, тому що вони не знали спочатку, що робити з шахтами. Вони не знали, як їх менеджери ти, і тому затопили якісь шахти. Багато шахт затоплено", – каже він.

Зеленський також розповів про ситуацію, що склалася на Запорізькій АЕС.

"І так само із Запорізькою станцією. Всі ті мільярди, які могли б допомагати людям… Але вона ж не працює. Станція деградує. Там немає українського керівництва, усі це розуміють, МАГАТЕ це розуміє, усі партнери розуміють. Ні собі, ні людям, як-то кажуть. Вони й самі не знають, що з цим робити. І вони не отримують електрику, і ми не можемо, на жаль, забезпечити людей", – зазначив він.

Президент підсумував, що Україна через російських загарбників втратила сотні мільярдів гривень.

"Тому не 20% корисних копалин (захоплено російськими окупантами – ред.), а набагато менше, але, тим не менш, воно захоплено. І, тим не менш, це сотні мільярдів. Це великі гроші", – резюмував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський зазначив, що на сьогодні найбільший об'єм титану в Європі саме в Україні.