Сьогодні найбільший об'єм титану в Європі саме в Україні – Зеленський

Ми готові співпрацювати з тими, хто підтримує нашу країну та допомагає її захищати, адже нам зрозумілі справжні наміри Путіна, зазначив президент.

Сьогодні найбільший об'єм титану в Європі саме у нас, в Україні.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю для Reuters.

Президент уточнив, що представлена карта ресурсів є загальною та не містить детальної інформації, адже вона не призначена для публічного доступу.

Водночас це дає змогу зрозуміти, як ворог діяв і які цілі переслідував, зокрема під час наступу з півночі.

"Ми готові співпрацювати з тими, хто підтримує нашу країну та допомагає її захищати, адже нам зрозумілі справжні наміри Путіна", – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, Трамп запропонував Україні угоду: надання державі подальшої військової та економічної допомоги в обмін на доступ США до рідкоземельних ресурсів. Близьке до Зеленського джерело Financial Times повідомило, що слова Трампа "здаються узгодженими з "Планом перемоги", який йому представили восени.