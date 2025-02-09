Портников припустив, скільки триватиме війна Росії проти України

Війна Росії проти України може тривати роками. Це триватиме до виснаження російського економічного потенціалу.

Про це в ефірі "Еспресо" сказав журналіст Віталій Портников.

"Про що Трамп може просити Путіна? Можливо, щоб Путін погодився на перемир'я, щоб провести в Україні вибори, хоча б президентські, під час перемир'я. Тоді Трамп буде переконувати Путіна, що це в його інтересах, тому що з новим президентом України Путіну домовитися буде легше. Однак Путін не буде розуміти, чого від нього хоче Трамп. Путін взагалі може не прагнути нічого підписувати", – говорить журналіст.

Трамп може думати, що він щось призупинить, змінить владу в Україні, а потім нова влада буде винна в тому, що не змогла домовитися так, як це було передбачено. Виявилася некомпетентною. Але, за словами Портникова, це дуже умовний сценарій.

Як стверджує Портников, найімовірніше, що війна продовжуватиметься найближчими роками до виснаження російського економічного потенціалу. І Трамп може думати не про припинення війни, а про виснаження Росії та військову допомогу Україні.

"Але для цього він має пояснити, що Сполучені Штати роблять це не безкоштовно. Звідси і виникає історія з рідкісноземельними металами, яких невідомо скільки, невідомо де, невідомо для чого. Але карти є, всі це обговорюють, Трамп про це говорить. І це може бути виправданням для його електорату, його прихильників, чому США допомагають Україні", – пояснив журналіст.

Мовляв, Байден, просто роздавав гроші американців, а Трамп прагне отримати мільярди в обмін на допомогу Україні. Але для цього потрібно виграти війну, забезпечити безпеку, провести геологічну розвідку, створити можливості для інвесторів, завезти відповідні технології. Це потребує 10-15 років до початку видобутку.

"Я вважаю, це величезна дипломатична перемога президента Зеленського, що йому вдалося підказати новій адміністрації США цю схему. Він репрезентував цей план Байдену, Гарріс і Трампу. І цей план розроблений так, щоб 4-й пункт сподобався Трампу – рідкісноземельні метали", – зауважив Портников.

Путін може погодитися на перемир'я, акцентує журналіст, якщо він буде вважати, що російська економіка не забезпечує війни та соціальної стабільності. Тоді він погодиться на припинення вогню.

"Що Трамп може запропонувати Путіну? Навіщо йому Путіну пропонувати Україну, коли вона бореться? Він каже: "Я просто хочу, щоб не гинули люди". Прекрасно. Але що він може запропонувати Путіну? Чотири області? Путіну вони не потрібні як ціль. Не вступ України в НАТО? Це смішно. Що ще? Демілітаризація України? Вибачте, але це створює можливість для нової війни через рік", – запевняє Портников.

І Трамп і Рубіо весь час кажуть, що вони не хочуть, щоб війна починалася через рік або чотири роки. Трамп може розуміти, але не думати, що колись піде з посади. Він може не вважати ці чотири роки останнім терміном, а натомість вважати, що здійснить революцію в Сполучених Штатах, яка дозволить йому залишитися пожиттєвим президентом. Портников наголошує: це може ніколи не відбутися, але він може так думати.

Раніше йшлося про те, що зустріч очільника Російської Федерації Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа передбачає насамперед скасування дипломатичної ізоляції диктатора РФ

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