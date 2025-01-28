Портников назвав два варіанти дій Трампа щодо Путіна та війни

Залишається величезним питанням те, наскільки Трамп розуміє, що він прийшов стати не президентом миру, а президентом серйозної війни.

У президента США Дональда Трампа є два варіанти, як діяти в ситуації з висунутими президентом Росії Володимиром Путіним умовами довгострокового миру в Україні.

Таку думку український журналіст, публіцист Віталій Портников висловив у ефірі телеканалу "Прямий".

Путін дав зрозуміти Трампу, довгостроковий мир можливий лише на російських умовах. Ці умови передбачають передавання України у беззастережну сферу впливу Росії.

"Був фактично ультиматум Путіна Трампу. Там було чітке пояснення, що ніякий план Трампа, який полягав у припиненні вогню між сторонами, у збереженні статус-кво на лінії фронту, можливо, з запровадженням певного миротворчого контингенту, не може відбутися, що можуть бути тільки умови довгострокового миру на російських умовах. А цей довгостроковий мир передбачає просту річ – передачі України і інших колишніх радянських республік у беззастережну сферу впливу Російської Федерації, що можливо з ліквідацією української державності і встановленням російської сфери впливу в Центральній Європі", – пояснив журналіст.

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Він зауважив, що ці умови були висунуті Путіним ще 2022 року попередній американській адміністрації – президента Джозефа Байдена.

Портников переконаний, що президент Росії "ані на крок не відмовився від цих умов". Тож у такому разі у Трампа є два варіанти дій.

"У Трампа є досить простий вибір – або ганебно капітулювати перед Путіним і погодитися з цими умовами, або продовжувати тиск на Путіна упродовж усієї своєї каденції і зробити цей тиск змістом своєї каденції з точки зору політики у Європі. Наскільки Дональд Трамп готовий до такого непростого вибору, наскільки він розуміє, що він прийшов стати не президентом миру, а президентом серйозної війни – це величезне питання", – розповів публіцист.

До слова, видання The Times пише, що Путін має нереалістичні вимоги щодо мирної угоди, які неможливо виконати навіть за участю Трампа.