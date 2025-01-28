Портников назвал два варианта действий Трампа в отношении Путина и войны

Остается огромным вопросом, насколько Трамп понимает, что он пришел стать не президентом мира, а президентом серьезной войны.

У президента США Дональда Трампа есть два варианта, как действовать в ситуации с выдвинутым президентом России Владимиром Путиным условиями долгосрочного мира в Украине.

Такое мнение украинский журналист, публицист Виталий Портников выразил в эфире телеканала "Прямой".

Путин дал понять Трампу, что долгосрочный мир возможен только на российских условиях. Эти условия предусматривают передачу Украины в безоговорочную сферу влияния России.

"Был фактически ультиматум Путина Трампу. Там было четкое объяснение, что никакой план Трампа, заключавшийся в прекращении огня между сторонами, в сохранении статус-кво на линии фронта, возможно, с введением определенного миротворческого контингента, не может произойти, что могут быть только условия долгосрочного мира на российских условиях. А этот долгосрочный мир предусматривает простую вещь – передачу Украины и других бывших советских республик в безоговорочную сферу влияния Российской Федерации, что возможно с ликвидацией украинской государственности и установлением российской сферы влияния в Центральной Европе", – объяснил журналист.

Он отметил, что эти условия были выдвинуты Путиным еще в 2022 году предыдущей американской администрации – президента Джозефа Байдена.

Портников убежден, что президент России "ни на шаг не отказался от этих условий". Так что в таком случае у Трампа есть два варианта действий.

"У Трампа есть достаточно простой выбор — либо позорно капитулировать перед Путиным и согласиться с этими условиями, либо продолжать давление на Путина на протяжении всей своей каденции и сделать давление содержанием своей каденции с точки зрения политики в Европе. Насколько Дональд Трамп готов к такому непростому выбору, насколько он понимает, что он пришел стать не президентом мира, а президентом серьезной войны – это огромный вопрос", – рассказал публицист.

К слову, издание The Times пишет, что у Путина есть нереалистичные требования по мирному соглашению, которые невозможно выполнить даже при участии Трампа.