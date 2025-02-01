В Украине отменили отключение света

В Украине отменили аварийные отключения света, введенные утром 1 февраля из-за угрозы ракетных ударов РФ.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

"Аварийные отключения отменены. Меры ограничения потребления не применяются ни в одном регионе", — отметили в компании.

Как сообщалось, утром 1 февраля ввели аварийные отключения света. Ограничения действовали в семи областях.

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