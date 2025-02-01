В Україні скасували відключення світла

Обмеження діяли у семи областях.

В Україні скасували аварійні відключення світла, які запровадили зранку 1 лютого через загрозу ракетних ударів РФ.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

"Аварійні відключення скасовано. Заходи обмеження споживання не застосовуються у жодному регіоні", - наголосили в компанії.

Як повідомлялося, зранку 1 лютого запровадили аварійні відключення світла. Обмеження діяли у семи областях.

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