В Україні скасували відключення світла

Обмеження діяли у семи областях.
В Україні скасували аварійні відключення світла, які запровадили зранку 1 лютого через загрозу ракетних ударів РФ.
Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".
"Аварійні відключення скасовано. Заходи обмеження споживання не застосовуються у жодному регіоні", - наголосили в компанії.
Як повідомлялося, зранку 1 лютого запровадили аварійні відключення світла. Обмеження діяли у семи областях.
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