Вранішні вибухи у Хмельницькій області: які наслідки

В області є значні руйнування.

Зранку 1 лютого в Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

Сьогодні, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили вісім ворожих БпЛА типу "Shahed", - поінформував чиновник.

За його словами, внаслідок російської атаки пошкоджено дах гаражного приміщення та автокран. Також сталось займання підсобного приміщення приватного господарства. Минулося без травмованих, додав він.

Як повідомлялося, зранку 1 лютого у Хмельницькій області пролунала серія потужних вибухів. У регіоні фіксували дрони.

Читайте також: