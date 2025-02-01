Утренние взрывы в Хмельницкой области: какие последствия

Утром 1 февраля в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Сегодня, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили восемь враждебных БПЛА типа "Shahed", – проинформировал чиновник.

По его словам, в результате российской атаки повреждена крыша гаражного помещения и автокран. Также произошло возгорание подсобного помещения частного хозяйства. Прошло без травмированных, добавил он.

Как сообщалось, утром 1 февраля в Хмельницкой области прогремела серия мощных взрывов. В регионе фиксировали дроны.

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