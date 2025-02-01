Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Утренние взрывы в Хмельницкой области: какие последствия

Утренние взрывы в Хмельницкой области: какие последствия

Взрыв. / Фото: Associated Press

В области имеются значительные разрушения.

Утром 1 февраля в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы. В небе над регионом сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

Сегодня, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили восемь враждебных БПЛА типа "Shahed", – проинформировал чиновник.

По его словам, в результате российской атаки повреждена крыша гаражного помещения и автокран. Также произошло возгорание подсобного помещения частного хозяйства. Прошло без травмированных, добавил он.

Как сообщалось, утром 1 февраля в Хмельницкой области прогремела серия мощных взрывов. В регионе фиксировали дроны.

Читайте также:

Попадание в многоэтажку в Полтаве: первые минуты после "прилета"

Попадание в многоэтажку в Полтаве: первые минуты после "прилета"

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Следующая публикация