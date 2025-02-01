Російські війська вдарили по житловій забудові Харкова: є жертви

Зранку 1 лютого російська армія вдарила по Харкову. Стався "приліт" у межах житлової забудови в Холодногірському районі. Загинула одна жінка.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У Харкові був "приліт", попередньо, у Холодногірському районі в межах житлової забудови. На місці влучання пожежа", - поінформував мер.

Зауважимо, що очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомляв про влучання у Харківському та Берестинському районах.

За його словами, виникла пожежа в приватному житловому будинку. Попередньо, удар по Харкову було скоєно БпЛА типу "Шахед".

Зауважимо, згодом чиновники повідомили, що внаслідок ворожого удару загинула жінка, якій близько 60 років. Окрім того, кількість потерпілих зросла до чотирьох.