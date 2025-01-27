Зеленский рассказал о ребусе, который предстоит решать Трампу

Многолетнюю войну в Украине может завершить новоизбранный президент США Дональд Трамп, поскольку в 2014 году, когда началась агрессия России, Европа и США не реагировали на нападение.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской журналистке Чечилии Салли для газеты Il Foglio.

"Наша война – это такой ребус, который придется развязывать Трампу. Если это он сможет сделать – он победитель. И это будет не просто, я бы очень хотел, чтобы ему удалось. Конечно, вместе с нами. Безусловно, у него есть сила мира, и он может доминировать здесь", — сказал президент.

"Почему я говорю "ребус"? Потому что начиная с 14-го года была медленная оккупация частей наших территорий. Еще до Трампа – при Обаме это было. И при соответствующих обстоятельствах русские оккупировали наши части. Когда оккупировали Крым, например, мы не воевали" с ними - никто не давал никаких приказов. Были отдельные наши смелые военные, которые без всяких приказов встречали врага так, как нужно было встречать", - рассказал Глава государства.

По словам Зеленского, сейчас Трамп вернулся на пост президента США с достаточно тяжелым "рюкзаком истории".

"Поэтому у него есть шанс не снимать санкции, потому что мы всем миром много сделали и отдали много сил для того, чтобы повлиять на экономику войны России, на то, чтобы ограничивать их возможность поставки деталей соответствующих специфической технике, ракет, артиллерии и т.д. Я бы очень хотел, чтобы он усилил эти санкции. Мне кажется, он так и будет делать. Я бы хотел, чтобы мы все работали как союзники. И не только санкции – это касается и помощи. Я считаю, что он может ее увеличить. Она может быть разная: это оружие, технологии, санкции, политическое влияние", - добавил президент Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что команды двух стран работают над организацией встречи с президентом США Дональдом Трампом, но дата еще не определена.

Ранее лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что переговоры представителей Украины с командой нового президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа могут пройти в начале февраля.

Напомним, что сегодня, 22 января, Дональд Трамп жестко призвал Путина остановить войну против Украины и пригрозил санкциями.

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