Чи має Путін ресурси для продовження війни: у РНБО дали чітку відповідь

Андрій Коваленко пояснив, які саме кроки робить країна-агресорка Росія для продовження активних бойових дій.

Кремлівський диктатор Володимир Путін має ресурси для продовження війни протягом 2025 року, а його чиновники, дипломати і розвідки мають завдання зробити все, аби Росія могла інтенсивно воювати протягом 2026 року.

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у соцмережах.

Коваленко пояснив, які саме кроки робить країна-агресорка Росія для продовження активних бойових дій.

"Путін має ресурси для продовження війни протягом 2025 року, а його чиновники, дипломати і розвідки мають задачу зробити все, аби росія могла інтенсивно воювати протягом 2026 року. У Путіна збільшують витрати на пропаганду, зокрема на роботу в Європі, Близькому Сході, а також намагаються лобіювати рішення щодо уникнення додаткових санкцій", – наголосив керівник ЦПД.

Нагадаємо, ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп назвав два потужні інструменти, які допоможуть Трампу примусити Путіна до перемовин.

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