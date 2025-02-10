Ніно Катамадзе постала перед судом у Грузії: що відомо

Співачка Ніно Катамдзе опинилася у суді в Грузії.

Виконавицю звинуватили у порушенні правил щодо проведення маніфестацій, пише "Грузія онлайн". Відповідний протокол був складений поліцією під час акції протесту біля будинку голови слідчої колегії Кутаїського апеляційного суду Малхаза Окропірашвілі в Кутаїсі. Мітингувальники зібралися після того, як отримали відмову у проханні розглянути апеляцію щодо Мзії Амаглобелі – журналістки, яка з середини січня оголосила про голодування у СІЗО. Її було затримано під час акції протесту в Батумі, коли вона дала ляпаса поліцейському.

Ніно Катамадзе під час акції протесту в Кутаїсі

Загалом, разом з Ніно Катмадзе адмінпротоколи було складено на дев'ятьох учасників. Серед них громадські активісти, журналісти, опозиційний депутат міськради Ланчхуті Гіві Цинцадзе.

Сьогодні, 10 лютого, засідання відбувається в Кутаїському міському суді, де усім обвинуваченим висунуть покарання – застосування адміністративного арешту або штрафу. Відомо, що коли обвинувачені заходили до зали, Ніно Катамадзе виконувала гімн Грузії.

У Мережі Ніно Катамдзе вже підтримали українці та українські колеги, зокрема й Джамала.

Нагадаємо, нещодавно співачка Вєрка Сердючка викрила росіян на брехні.

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