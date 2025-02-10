Російський літак скинув ракету на село в Бєлгородській області

Російський літак 6 лютого впустив ракету Р-27 на село Нікольське у Бєлгородській області.

Про це повідомляє російський телеграм-канал ASTRA із посиланням на екстрені служби регіону.

Керована ракета класу повітря-повітря Р-27 впала у селі Нікольське приблизно за 100 м від житлового будинку на вулиці Радянській. За інформацією екстрених служб, це сталося під час "нештатного сходження" ракети з російського літака.

Постраждалих та загиблих немає.

У повідомленні телеграм-каналу зазначається, що відомо про щонайменше 16 ФАБів і три ракети, а також один уніфікований міжвидовий планерувальний боєприпас-250, які 2025 року впали у Росії і на окупованих територіях України з російських літаків. Торік було зафіксовано 165 випадків падіння російських авіабомб ФАБ.

Нагадаємо, наприкінці січня російський військовий літак скинув керовану авіабомбу УМПБ-250 на околиці села Драгунське Бєлгородської області.