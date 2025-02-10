Останнє бажання принцеси Маргарет, яке виконала її сестра королева Єлизавета II: яким воно було

Принцеса Маргарет Роуз померла 9 лютого 2002 року в лікарні короля Едуарда VII о 2:30 у Лондоні. Біля її ліжка були її діти – син Девід та дочка Сара.

В останні місяці свого життя принцеса, яка колись любила сяяти у світському суспільстві, віддавала перевагу самотності. Вона хотіла бути сама, не підпускала до себе ні членів сім'ї, ні чоловіків. "Тепер я маю жахливий вигляд", — говорила вона. А колись Маргарет поскаржилася своїй служниці: "Якби я була собакою, мене можна було б приспати", - цитує її слова Daily Mail.

Королева Єлизавета II з леді Сарою та Девідом — дітьми принцеси Маргарет — на її похороні, 15 лютого 2002 рік / Фото: Getty Images

Останні місяці життя принцеси були особливо важкими. 8 лютого 2002 року Маргарет перенесла ще один інсульт і померла наступного ранку в лікарні.

15 лютого 2002 року у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку пройшла приватна панахида для сім'ї та друзів, а у квітні 2002 року – державна поминальна служба у Вестмінстерському абатстві.

Королева Єлизавета II на прощанні з принцесою Маргарет / Фото: Associated Press

Маргарет ретельно спланувала кожен аспект свого похорону, включаючи музику, молитви та гімни.

Принцеса Маргарет / Фото: Associated Press

Останнім бажанням Маргарет було бути кремованою — це був єдиний спосіб упокоїтися поруч із батьком у каплиці Святого Георгія, оскільки в королівському склепі не залишилося місця (два тих, що залишилися, були відведені королеві Єлизаветі II і принцу Філіпу). Вона була кремована в крематорії Слау, ставши першою за понад шістдесят років представницею королівської родини, яку не поховали традиційним способом.

Принцеса Маргарет за кілька місяців до своєї смерті на святкуванні 102 дня народження своєї матері Єлизавети / Фото: Associated Press

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