Останнє бажання принцеси Маргарет, яке виконала її сестра королева Єлизавета II: яким воно було

Принцеса Маргарет Роуз померла 9 лютого 2002 року в лікарні короля Едуарда VII о 2:30 у Лондоні. Біля її ліжка були її діти – син Девід та дочка Сара.
В останні місяці свого життя принцеса, яка колись любила сяяти у світському суспільстві, віддавала перевагу самотності. Вона хотіла бути сама, не підпускала до себе ні членів сім'ї, ні чоловіків. "Тепер я маю жахливий вигляд", — говорила вона. А колись Маргарет поскаржилася своїй служниці: "Якби я була собакою, мене можна було б приспати", - цитує її слова Daily Mail.
Останні місяці життя принцеси були особливо важкими. 8 лютого 2002 року Маргарет перенесла ще один інсульт і померла наступного ранку в лікарні.
15 лютого 2002 року у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку пройшла приватна панахида для сім'ї та друзів, а у квітні 2002 року – державна поминальна служба у Вестмінстерському абатстві.
Маргарет ретельно спланувала кожен аспект свого похорону, включаючи музику, молитви та гімни.
Останнім бажанням Маргарет було бути кремованою — це був єдиний спосіб упокоїтися поруч із батьком у каплиці Святого Георгія, оскільки в королівському склепі не залишилося місця (два тих, що залишилися, були відведені королеві Єлизаветі II і принцу Філіпу). Вона була кремована в крематорії Слау, ставши першою за понад шістдесят років представницею королівської родини, яку не поховали традиційним способом.
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