Схожа на тата: топмодель Ніна Агдал показала свою 5-місячну доньку

З народженням дитини дівчина почала мало часу приділяти соцмережам і рідко публікує там щось.
29 вересня 2024-го 32-річна данська модель та колишня дівчина Леонардо Ді Капріо – Ніна Агдал – та її 29-річний бойфренд, блогер, боксер та рестлер Логан Пол уперше стали батьками. У них народилася донька, ім'я якої вони не приховували: дівчинку назвали Есмі.
Дівчина опублікувала в Instagram фото доньки, чим втішила своїх фоловерів, адже після народження дитини рідко публікує щось у соцмережах.
Також кілька знімків із Есмі показав Логан.
Як зауважили шанувальники у коментарях, 5-місячна дівчинка дуже схожа на тата.
"Татусі очі, мамин ніс", — звучить один із коментарів під фото.
Раніше, нагадаємо, Жизель Бундхен стала мамою втретє. Стали відомі стать та ім'я дитини.
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