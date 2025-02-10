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Схожа на тата: топмодель Ніна Агдал показала свою 5-місячну доньку

Схожа на тата: топмодель Ніна Агдал показала свою 5-місячну доньку

instagram.com/si_swimsuit

З народженням дитини дівчина почала мало часу приділяти соцмережам і рідко публікує там щось.

29 вересня 2024-го 32-річна данська модель та колишня дівчина Леонардо Ді Капріо – Ніна Агдал – та її 29-річний бойфренд, блогер, боксер та рестлер Логан Пол уперше стали батьками. У них народилася донька, ім'я якої вони не приховували: дівчинку назвали Есмі.

Дівчина опублікувала в Instagram фото доньки, чим втішила своїх фоловерів, адже після народження дитини рідко публікує щось у соцмережах.

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Також кілька знімків із Есмі показав Логан.

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Як зауважили шанувальники у коментарях, 5-місячна дівчинка дуже схожа на тата.

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"Татусі очі, мамин ніс", — звучить один із коментарів під фото.

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Раніше, нагадаємо, Жизель Бундхен стала мамою втретє. Стали відомі стать та ім'я дитини.

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