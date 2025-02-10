Важливий стратегічний об'єкт: невідомі дрони атакували НПЗ у Краснодарському краї РФ (відео)

У росіян знову видалася неспокійна ніч через атаку БпЛА.

Так, невідомі дрони вдарили по Афпінському нафтопереробному заводу у Краснодарському краї РФ. Він відіграє важливу роль у забезпеченні армії РФ паливом.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Що відомо про Афіпський НПЗ

Як повідомив Коваленко, Афіпський нафтопереробний завод – один із ключових НПЗ Росії, що має потужність 6,25 млн тонн нафти на рік. Він відіграє стратегічну роль у забезпеченні паливом військової техніки РФ, особливо на південному напрямку.

"Розташування в Краснодарському краї робить його важливим логістичним центром для постачання дизельного пального та авіаційного гасу, які використовуються армією. Саме тому Афіпський НПЗ є не лише промисловим об'єктом, а й важливим елементом військової інфраструктури Росії",.– зауважив Андрій Коваленко.

Нагадаємо, у Краснодарському краї Росії у ніч проти 5 лютого безпілотники атакували нафтопереробний завод "Албашнефть". Загорівся резервуар із нафтопродуктами.

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