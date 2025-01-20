Дрони атакують РФ: що горить (відео)

Дрони атакують військову інфраструктуру Росії. Зокрема на Ростовщині та у Воронезькій області ввечері 20 січня гучно. За попередніми даними, горить нафтобаза в селищі Лиски у Воронезькій області.

Про це повідомляють місцеві пабліки.

Так, жителі селища у Воронезькій області повідомляють про звуки вибухів. Очевидці стверджують, що чули вже принаймні чотири.

Місцевий голова області Гусєв заявляє, що у районі були зафіксовані та знищені кілька БпЛА. Однак один дрон, за його словами, "впав" на територію нафтобази та спричинив пожежу.

За одною з версій, це безпілотник "Бобер" – 2,5 метровий дрон з дальністю польоту до 1000 км. Два таких, стверджують російські пропагандистські канали, летіли на низькій висоті, їх бачили місцеві жителі.

За словами влади, постраждалих від удару немає, на місці вже працюють російські екстрені служби.

Нагадаємо, раніше у Росії також палала нафтобаза, але у Калузькій області. Місцеві пабліки поширюють відео пожежі.

Дрони атакують інфраструктуру війни в РФ

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