Дроны атакуют РФ: что горит (видео)

Дроны атакуют военную инфраструктуру России. В частности, на Ростовщине и в Воронежской области вечером 20 января громко. По предварительным данным, горит нефтебаза в поселке Лиски в Воронежской области.

Об этом сообщают местные паблики.

Так, жители поселка в Воронежской области сообщают о звуках взрывов. Очевидцы утверждают, что слышали уже, по крайней мере, четыре.

Местный глава области Гусев заявляет, что в районе было зафиксировано и уничтожено несколько БпЛА. Однако один дрон, по его словам, "упал" на территорию нефтебазы и вызвал пожар.

По одной из версий, это беспилотник "Бобер" – 2,5-метровый дрон с дальностью полета до 1000 км. Два таких, как утверждают российские пропагандистские каналы, летели на низкой высоте, их видели местные жители.

По словам властей, пострадавших от удара нет, на месте уже работают российские экстренные службы.

Напомним, ранее в России также горела нефтебаза, но в Калужской области. Местные паблики распространили видео пожара.

Дроны атакуют инфраструктуру войны в РФ

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