Три авіабомби за день: росіяни скидають ФАБи на Бєлгородську область

Через падіння 250-кілограмової авіабомби із села Бєлгородській області (РФ) евакуювали 100 осіб. Також там впали ще дві ФАБ цього ж дня.

Про це пише Telegram-канал ASTRA.

"Через падіння ФАБ-250 з російського літака в селі Козацьке Яковлівського міського округу 26 листопада евакуювали жителів кількох вулиць, всього близько 100 людей", - написав канал ASTRA із посиланням на джерела в екстрених службах регіону.

Російська авіабомба впала поряд з будинком на вулиці Нова. Бомба не вибухнула, тому постраждалих немає. Зараз ФАБ вже вилучили, жителі повернулися до своїх будинків.

Ще одну авіабомбу знайшли цього ж дня за кілька кілометрів від села Микільське Бєлгородського району.

Загалом впродовж 2024 року сталися 159 випадків падіння авіабомб ФАБ у Росії та на окупованій нею території України за цей рік.

Так, 19 листопада російський літак упустив 250-кілограмову авіабомбу на школу в Бєлгородській області. За даними джерел, бомба пробила дах. На місце прибули співробітники поліції та територіальної оборони.

Як йшлося раніше, у Бєлгородській області РФ упала російська крилата ракета.

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