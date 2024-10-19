У Бєлгородській області впала російська крилата ракета: що відомо

Йдеться про російську крилату ракету X69.
Російська крилата ракета, 17 жовтня, впала у Бєлгородській області.
Про це пише ASTRA.
Зазначається, що ракета впала у районі села Хотмизьк Борисівського району.
"Надалі було встановлено, що це російська крилата ракета X69, що не розірвалася", - йдеться в повідомленні.
Постраждалих та пошкоджень немає.
Додамо, що вночі проти 19 жовтня українські повітряні сили вперше збили крилату ракету РФ класу "повітря-поверхня" Х-69, яка мала касетну бойову частину.
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