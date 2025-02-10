Нино Катамадзе предстала перед судом в Грузии: что известно

Певица Нино Катамдзе оказалась в суде в Грузии.

Исполнительницу обвинили в нарушении правил проведения манифестаций, пишет "Грузия онлайн ". Соответствующий протокол был составлен полицией во время акции протеста возле здания главы следственной коллегии Кутаисского апелляционного суда Малхаза Окропирашвили в Кутаисе. Митингующие собрались после того, как получили отказ в просьбе рассмотреть апелляцию по делу Мзии Амаглобели – журналистки, которая с середины января объявила о голодовке в СИЗО. Она была задержана во время акции протеста в Батуми, когда дала пощечину полицейскому.

Нино Катамадзе во время акции протеста в Кутаисе

Вместе с Нино Катмадзе админпротоколы были составлены на девяти участников. В их числе общественные активисты, журналисты, оппозиционный депутат горсовета Ланчхути Гиви Цинцадзе и другие.

Сегодня, 10 февраля, заседание проходит в Кутаисском городском суде, где всем обвиняемым вынесут наказание – применение административного ареста или штрафа. Известно, что когда обвиняемые заходили в зал, Нино Катамадзе исполняла гимн Грузии.

В Сети Нино Катамдзе уже поддержали украинцы и украинские коллеги, в том числе Джамала.

Напомним, недавно певица Верка Сердючка поймала россиян на лжи.

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