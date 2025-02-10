Фронт наближається до Дніпропетровщини: в одному із сіл відбувається евакуація людей

Село Новопідгородне розташоване на східному краю Дніпропетровщини. Ворога тут не лише чути, а вже майже видно. До лінії фронту – менш як 5 кілометрів. 9 із 10 жителів уже покинули домівки, бо до села дістають усі види російського озброєння.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.

Село Новопідгородне майже спорожніле. На парканах видно написи "живуть люди". Майже кожна хата - пошкоджена. Поліція разом із селищним головою приїхала вивозити 4 самотніх літніх жінок. Вони довго терпіли обстріли, бо не хотіли полишати домівки, але врешті наважились на евакуацію.

Жінка готується до евакуації

У кількох торбинках пані Віра вмістила усе, що нажила за 73 роки. Хвилюється, боїться щось забути. Зачиняє хату, а руки не слухаються. Голова паморочиться, зізнається і в пошуках сил притуляється до рідних стін. Вона вперше за багато років покидає свій дім.

А за іншими адресами евакуаційну групу чекають суцільні відмови. Жінки виїздити передумали. Потужний вибух лунає просто під час розмови. Жінка здригається всім тілом, однак рішення не міняє.

Пані Віра

Не погоджується на евакуацію і пані Ольга. Каже, не має грошей, аби вижити поза рідною домівкою. Сусідські хати порожні, повітря тремтить від вибухів, але пані Ольга переконує - якось дасть собі раду.

"Мені 72 роки, я прожила весь вік отут, в цьому селі родилась і я буду десь виїжджать це – для мене дико", – каже жінка.

До лікарні, де тимчасово розміщують евакуйованих, доїжджає лише пані Віра. Евакуація у Межівській громаді не оголошена, каже селищний голова, однак напередодні з Новопідгороднього вивезли останню малечу.

"Практично всіх дітей, які з батьками там проживали, ми на сьогоднішній день вивезли, сьогодні вони перебувають в безпечних місцях", – каже Межівський селищний голова Володимир Зражевський.

На кордоні Дніпропетровщини і Донеччини після 2014 року осіло близько 5 тисяч переселенців. Багатьом з них вже вдруге доводиться шукати новий дім. Усім хто виїжджає селищний голова обіцяє громада житиме. Але поки через наближення фронту – хати лише порожніють. У найсхіднішому селі громади – Новопідгородньому із 700 жителів залишилося близько 70.

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