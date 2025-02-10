Фронт наближається до Дніпропетровщини: в одному із сіл відбувається евакуація людей

Росіяни наближаються до Дніпропетровської області. Як відбувається евакуація людей?
Село Новопідгородне розташоване на східному краю Дніпропетровщини. Ворога тут не лише чути, а вже майже видно. До лінії фронту – менш як 5 кілометрів. 9 із 10 жителів уже покинули домівки, бо до села дістають усі види російського озброєння.
Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Анастасії Невірної.
Село Новопідгородне майже спорожніле. На парканах видно написи "живуть люди". Майже кожна хата - пошкоджена. Поліція разом із селищним головою приїхала вивозити 4 самотніх літніх жінок. Вони довго терпіли обстріли, бо не хотіли полишати домівки, але врешті наважились на евакуацію.
У кількох торбинках пані Віра вмістила усе, що нажила за 73 роки. Хвилюється, боїться щось забути. Зачиняє хату, а руки не слухаються. Голова паморочиться, зізнається і в пошуках сил притуляється до рідних стін. Вона вперше за багато років покидає свій дім.
А за іншими адресами евакуаційну групу чекають суцільні відмови. Жінки виїздити передумали. Потужний вибух лунає просто під час розмови. Жінка здригається всім тілом, однак рішення не міняє.
Не погоджується на евакуацію і пані Ольга. Каже, не має грошей, аби вижити поза рідною домівкою. Сусідські хати порожні, повітря тремтить від вибухів, але пані Ольга переконує - якось дасть собі раду.
"Мені 72 роки, я прожила весь вік отут, в цьому селі родилась і я буду десь виїжджать це – для мене дико", – каже жінка.
До лікарні, де тимчасово розміщують евакуйованих, доїжджає лише пані Віра. Евакуація у Межівській громаді не оголошена, каже селищний голова, однак напередодні з Новопідгороднього вивезли останню малечу.
"Практично всіх дітей, які з батьками там проживали, ми на сьогоднішній день вивезли, сьогодні вони перебувають в безпечних місцях", – каже Межівський селищний голова Володимир Зражевський.
На кордоні Дніпропетровщини і Донеччини після 2014 року осіло близько 5 тисяч переселенців. Багатьом з них вже вдруге доводиться шукати новий дім. Усім хто виїжджає селищний голова обіцяє громада житиме. Але поки через наближення фронту – хати лише порожніють. У найсхіднішому селі громади – Новопідгородньому із 700 жителів залишилося близько 70.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО ТСН НОВИНИ 10 ЛЮТОГО - ПОНЕДІЛОК
Читайте також:
- В Україні можна щепитись унікальною вакциною проти раку: що про це відомо
- Наступ Росії на Покровськ: що насправді відбувається у місті (фото, відео)
- Росіяни вивезли українку в рабство: подробиці моторошної історії 21-річної харків’янки