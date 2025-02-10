Майже половина російських КАБів б’є по території Росії: у чому причина — експерт

Путіну абсолютно байдуже, скільки "супутніх втрат" буде під час бомбардування території РФ.

Останніми днями майже 50 відсотків російських КАБів прилітають не на територію нашої країни, а на територію Курської області Росії.

Про це заявив військовий журналіст Владислав Селезньов в коментарі телеканалу “Київ24”.

“Місто Суджа і його передмістя страждають від того, що російські пілоти скидають КАБи вагою 250 і 500 кг саме на суверенну територію РФ”, - сказав він.

За його словами, президенту РФ Володимиру Путіну абсолютно байдуже, скільки при таких діях російської армії буде так званих “супутніх втрат”.

“Йому байдуже скільки цивільного населення на території Курської області, саме росіян, загине, скільки буде зруйновано будівель, інфраструктури”, - наголосив експерт.

Так само господар Кремля не зважає на втрати військового контингенту КНДР, який він залучив до війни проти України у Курській області і яких російський Генштаб використовує як штурмове м’ясо, яке гине під час першого ж бою.

“У такий спосіб раніше російська армія використовувала колишніх зека, до того бійці “Вагнера” в такий спосіб воювали, тепер прийшов час північнокорейських військовослужбовців. Вони атакують, намагаються зайняти позиції, якщо їм це вдається - замість них на ці позиції заходять російські військові, якщо ж ні — йдуть нові партії північнокорейських солдатів”, - описує тактику росіян у Курській області військовий журналіст.

Владислав Селезньов додав, що північнокорейських солдатів не треба недооцінювати, оскільки вони досить швидко адаптуються до сучасних умов ведення бойових дій, зокрема неодноразово демонстрували свою вправність щодо протидії українським FPV-дронам.

“Чудовий фізичний вишкіл, неймовірний рівень вмотивованості, вони готові вмирати за свого лідера Кім Чен Ина”, - наголосив він.

Нагадаємо, на території Курської області РФ зафіксовано просування українських військ, яке має тактичний характер.

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