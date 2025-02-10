В Україні можна щепитись унікальною вакциною проти раку: що про це відомо

В Україні щороку помирають жінки через рак шийки матки. Цього можна уникнути, якщо вчасно зробити вакцинацію.

В Україні щороку близько тисячі жінок помирає від раку шийки матки. Вірус папіломи людини є основною причиною цієї хвороби. У багатьох країнах, де вакцинують підлітків від папіломавірусу, саме це онкологічне захворювання майже зникає.

Кореспондентка ТСН Ірина Маркевич знайшла сільську громаду, яка вже давно вакцинує дітей власним коштом.

Сільська громада на Житомирщині у медичному сенсі дуже просунута. Ще 6 років тому тут почали щеплювати дівчаток-підлітків від папіломавірусу. А минулого року до цієї програми долучили і хлопчиків.

Це – єдиний випадок на всю країну, де саме сільська громада своїм коштом закуповує вакцину, що попереджає рак. Це була її ініціатива — саме Вікторія, як сімейна лікарка, переконувала і місцеву владу, і батьків підлітків.

"Перед тим, як ми склали програму, я обійшла всі школи, які є в громаді, побувала на кожних батьківських зборах. Відповідно зібрали голоси тих мам, хто погодився, і закупити стільки вакцин, скільки було згод", – каже директорка амбулаторії сімейної медицини Станишівської сільради Вікторія Івчук.

Вікторія Івчук

Першого року вакцинували 50 дівчаток. З кожним роком долучається дедалі більше родин, від минулого року – вакцинують і хлопців. Загалом вже щеплено 250 підлітків і на це за 6 років громада витратила понад пів мільйона гривень.

У сільській громаді вакцинують підлітків

Не всі штами вірусу папіломи спричиняють рак. Вакцина захищає саме від тих штамів, що найчастіше стають причиною онкозахворювань.

"Вакцина захищає від такого грізного наслідку зустрічі з папіломавірусом людини, як рак шийки матки, але вірус папіломи причетний до інших видів раку, на які може страждати людина, на які можуть страждати і чоловіки, і жінки. Це може бути рак анального каналу, це може бути рак гортані", — пояснює голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Нині в Україні обговорюють можливість, аби від 2026-го ВПЛ-вакцину внесли до національного календаря щеплень. Тоді буде можливість отримати її безкоштовно. Це дороговартісна вакцина — залежно від виробника її ціна на приватному ринку становить від 1000 до 5000 гривень. Щеплювати планують дівчаток віком 12-13 років. Вакцину важливо ввести до перших сексуальних контактів, бо папіломавірус передається статевим шляхом. Можна вакцинуватися і у дорослому віці. Але ефективність буде нижча.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 99% випадків рак шийки матки спричиняє саме вірус папіломи. Щороку в Україні 3 тисяч жінок діагностують це онкозахворювання. І тисяча жінок помирає.

Олена — одна з перших жінок в Україні, яка зробила собі щеплення ВПЛ. 10 років тому їй довелося шукати вакцину за кордоном і щепитися, коли цей препарат навіть не був зареєстрований в Україні. Свій стан здоров'я вона контролює постійно. І впевнена, що саме вакцинація вплинула на те, що її захворювання не переросло в онкологію. Коли в Україні вакцина стала доступною, Олена одразу щепила свою доньку Валерію.

Однією з перших країн, яка почала вакцинувати підлітків, була Австралія. Від 2007 року щеплення робили тільки дівчаткам, а від 2013-го — і хлопцям.

Данієль Бейкер останні 6 років працює лікарем загальної практики в Австралії і каже — зараз ця країна перебуває на шляху до повного подолання раку шийки матки. Нині там не більше 1% жінок, що мають таке захворювання.

Повністю побороти рак шийки матки в Австралії планують до 2035 року. Крім того, дослідники помічають, що у цій країні зникає таке явище, як папіломи на шкірі. За таким шляхом нині рухається Британія та скандинавські країни.



В Україні від наступного року тільки мають розпочати вакцинацію від папіломавірусу на національному рівну. У нас 130 тисяч дівчаток віком 12-13 років. Саме їм насамперед буде запропоновано робити щеплення, щоб у майбутньому захистити від раку репродуктивної системи.

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